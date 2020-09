Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Wall Street, le rebond fait long feu, le Nasdaq rechute Reuters • 04/09/2020 à 16:01









4 septembre (Reuters) - La Bourse de New York n'a rebondi que pendant quelques minutes à l'ouverture vendredi, la rechute des valeurs technologiques ayant entraîné l'ensemble du marché et relégué au second plan la baisse du taux de chômage aux Etats-Unis en août. Une demi-heure après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI ne gagne plus que 19,83 points, soit 0,07%, à 28.312,56 alors que le Standard & Poor's 500 .SPX , qui évoluait dans le vert à l'ouverture, abandonne 0,68% à 3.431,58 et le Nasdaq Composite .IXIC 1,48% à 11.288 points. Ce dernier a déjà cédé près de 5% jeudi et le S&P-500 3,5%, leur plus forte baisse sur une séance depuis le 11 juin. Sa rechute occulte l'annonce d'un recul plus marqué qu'attendu du taux de chômage en août, à 8,4%, même si les créations d'emplois ont été un peu inférieures au consensus. Le Nasdaq est freiné par la poursuite du repli de grandes valeurs technologiques comme Apple AAPL.O (-3,7%), Microsoft (-1,9%), ou Salesforce CRM.N (-3,68%). A la hausse, les valeurs financières profitent de la remontée des rendements obligataires: Bank of America BAC.N gagne 2,14% et Citigroup C.N 1,9%. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand, avec Medha Singh et Devik Jain, édité par Nicolas Delame)

