Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 2% Reuters • 23/03/2020 à 07:13









23 mars (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse lundi, à rebours des autres places asiatiques, grâce à un certain soulagement quant à la tenue des Jeux olympiques de Tokyo qui pourraient n'être que reportés et non annulés. Le Comité international olympique (CIO) a annoncé dimanche qu'il se donnait quatre semaines pour discuter de l'organisation des JO et a ouvert la porte à leut éventuel report, refusant catégoriquement d'annuler l'événement. L'indice Nikkei .N225 a gagné 2,02% à 16.887,78 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,68% à 1.292,01 points. La tendance a par ailleurs été soutenue par des anticipations d'achats par la Banque du Japon de fonds indiciels cotés (ETF). (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.02%