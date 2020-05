Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 2,55% Reuters • 26/05/2020 à 08:10









26 mai (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en forte hausse mardi, à un plus haut depuis début mars, les investisseurs ayant salué la fin des mesures de confinement dans le pays et la levée de l'état d'urgence notamment dans la capitale, Tokyo. L'indice Nikkei .N225 a gagné 2,55% à 21.271,17 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 2,17% à 1.534,73 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.55%