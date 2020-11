Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-À Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 2,12% Reuters • 09/11/2020 à 07:09









9 novembre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en forte hausse lundi, le Nikkei évoluant à un plus haut depuis 1991 après la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine. La séance a aussi profité du bond de Honda Motors 7267.T après la publication de ses résultats vendredi. L'indice Nikkei .N225 a gagné 2,12% à 24.839,84 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 1,48% à 1.683,05 points. L'un des indicateurs économiques clés du Japon établi, entre autres, à partir de l'offre d'emploi et de la confiance des consommateurs dans le pays, s'est par ailleurs amélioré en septembre pour le quatrième mois consécutif, grimpant de 4,4 points à 92,9. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées HONDA MOTOR CO LTD Euronext Paris 0.00% Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.12%