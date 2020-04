Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 2,01% Reuters • 07/04/2020 à 08:05









7 avril (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en nette hausse mardi, profitant du bond de 7% de Wall Street la veille, des espoirs de stabilisation de la pandémie de coronavirus en Europe et à New York et de la perspective d'un important plan de relance économique dans l'archipel. L'indice Nikkei .N225 a gagné 2,01% à 18.950,18 points, sa meilleure clôture depuis une semaine, et le Topix .TOPX , plus large, a pris 1,96% à 1.403,21. Plusieurs grandes valeurs technologiques ont profité de l'envolée du secteur américain des semi-conducteurs lundi et des résultats provisoires solides présentés par le sud-coréen Samsung Electronics 005930.KS : en fin de séance, Tokyo Electron 8035.T prenait 5,69% et Advantest 6857.T 12,5%. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

Valeurs associées TOKYO ELECTRON Tradegate +1.21% ADVANTEST Tradegate +11.36% Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.01%