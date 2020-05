Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 1,73% Reuters • 25/05/2020 à 08:20









PARIS, 25 mai (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en nette hausse lundi, soutenue par une information du Nikkei selon laquelle le Japon envisage un nouveau plan de soutien de plus de 929 milliards de dollars (852 milliards d'euros) qui comprendra principalement des programmes d'aide financière pour les entreprises frappées par la crise sanitaire liée au coronavirus. Les investisseurs nippons ont salué également la levée lundi de l'état d'urgence dans la capitale Tokyo. L'indice Nikkei .N225 a gagné 1,73% à 20.741,65 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 1,65% à 1.502,20 points.

