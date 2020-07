Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 1,59% Reuters • 15/07/2020 à 08:04









15 juillet (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse mercredi, tirée par les résultats encourageants d'une étude sur un vaccin contre le coronavirus et la perspective d'une reprise économique au cours du second semestre. L'indice Nikkei .N225 a gagné 1,59% à 22.945,50 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 1,55% à 1.589,35 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.59%