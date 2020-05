Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 1% Reuters • 11/05/2020 à 08:12









PARIS, 11 mai (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en nette hausse lundi, encouragée par la progression vendredi de Wall Street et les espoirs de redémarrage de l'économie mondiale avec la fin progressive du confinement dans plusieurs pays. L'indice Nikkei .N225 a gagné 1,05% à 20.390,66 points, après avoir touché un pic de deux mois plus tôt en séance, et le Topix .TOPX , plus large, a pris 1,53% à 1.480,62 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.05%