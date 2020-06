Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 0,5% Reuters • 23/06/2020 à 08:11









PARIS, 23 juin (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse mardi, rassurée par les dernières déclarations de Washington sur l'accord commercial avec la Chine. La journée avait commencé dans le rouge après des déclarations de Peter Navarro, conseiller à la Maison blanche pour le commerce international, indiquant que l'accord commercial avec la Chine était "terminé". Mais Donald Trump a ensuite tweeté que l'accord restait "pleinement intact" et Peter Navarro est revenu sur ses déclarations, assurant que le pacte commercial "restait en place". L'indice Nikkei .N225 s'est alors retourné à la hausse pour finir sur un gain de 0,5% à 22.549,05 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,51% à 1 587,14 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Blandine Hénault)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.50%