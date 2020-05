Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 0,28% Reuters • 07/05/2020 à 08:36









7 mai (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse jeudi, profitant de l'annonce d'un rebond inattendu des exportations chinoises le mois dernier. L'indice Nikkei .N225 , qui reculait en début de séance, a gagné 0,28% à 16.974,77 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,32% à 1.426,73 points. Les marchés japonais étaient restés fermés depuis vendredi dernier en raison d'une série de jours fériés dans l'archipel. (Service Marchés)

