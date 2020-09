Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-À Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 0,18% Reuters • 18/09/2020 à 08:08









TOKYO, 18 septembre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse vendredi en dépit de la prudence dont ont fait preuve les investisseurs, à l'orée d'un long week-end, face à des valorisations élevées et des perspectives de bénéfices assombries. "Les entreprises sévèrement touchées par le coronavirus devraient afficher des bénéfices décevants, ainsi que l'ont montré les compagnies ferroviaires cette semaine", a déclaré Norihiro Fujito, premier stratège en matière de placement chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,18% à 23.360,30 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,51% à 1.646,71 points. La Bourse de Tokyo sera fermée lundi et mardi en raison de jours fériés. Les prix à la consommation du Japon au mois d'août ont également chuté à leur rythme le plus rapide en près de quatre ans, pénalisés principalement par les remises que parraine le gouvernement japonais dans le cadre de sa campagne "Go To Travel" destinée à encourager le tourisme intérieur. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.18%