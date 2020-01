Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 0,13% Reuters • 24/01/2020 à 07:09









TOKYO, 24 janvier (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en légère hausse vendredi, l'effet bénéfique des résultats et des prévisions supérieurs aux attentes du géant américain des semi-conducteurs Intel INTC.O l'ayant emporté sur l'inquiétude suscitée par l'épidémie de coronavirus en Chine. L'indice Nikkei .N225 , qui a passé une partie de la séance en territoire négatif, affiche en clôture un gain de 0,13% à 23.827,18 points tandis que le Topix .TOPX , plus large, est pratiquement inchangé à 1.730,44 points. Les volumes d'échanges ont été réduits par la fermeture des marchés en Chine continentale, à Hong Kong, à Taiwan et en Corée du Sud pour le nouvel an lunaire. Sur l'ensemble de la semaine, le Nikkei a perdu 0,89%. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 0.00% INTEL NASDAQ +0.94%