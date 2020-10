Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-À Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 0,11% Reuters • 14/10/2020 à 08:06









14 octobre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en légère hausse mercredi, en dépit de l'interruption des essais cliniques de plusieurs candidats vaccins contre le COVID-19 et des inquiétudes liées au nouveau plan de relance budgétaire américain. L'indice Nikkei .N225 , qui cédait du terrain à mi-séance, a clôturé sur un gain de 0,11% à 23.626,73 points mais le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,32% à 1.643,90 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.11%