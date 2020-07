Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 0,11% Reuters • 02/07/2020 à 08:18









PARIS, 2 juillet (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse jeudi, soutenues par la progression des valeurs cycliques avec les espoirs de reprise économique même si la prudence est restée de mise. L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,11% à 22.145,96 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,27% à 1.542,76 points.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.11%