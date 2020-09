Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 1,04% Reuters • 09/09/2020 à 08:05









TOKYO, 9 septembre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse mercredi, retombant à un plus bas depuis le 28 août, plombée par le regain de l'aversion au risque chez les investisseurs sous le coup des prises de bénéfices massives subies par les géants américains de la technologie à Wall Street. L'indice Nikkei .N225 a perdu 1,04% à 23.032,54 points et le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,94% à 1.605,71 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 0.00%