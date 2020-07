Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 0,75% Reuters • 01/07/2020 à 08:14









PARIS, 1er juillet (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse mercredi, pénalisée par la publication de l'enquête "tankan" de la Banque du Japon (BoJ) montrant que la confiance des industriels s'est détériorée en juin à un niveau jamais vu depuis 2009. L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,75% à 22.121,73 points et le Topix .TOPX , plus large, a cédé 1,29% à 1.538,61 points. Les investisseurs s'inquiètent aussi de la résurgence des cas de coronavirus à Tokyo. Les autorités ont cherché à maintenir les nouveaux cas d'infection en dessous de 20 par jour dans la capitale depuis que le Japon a levé l'état d'urgence fin mai, mais la ville a connu six jours consécutifs à plus de 50 nouveaux cas, dont 67 recensés pour la journée de mercredi. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.75%