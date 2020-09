Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 0,67% Reuters • 17/09/2020 à 08:17









17 septembre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse jeudi, pénalisée par le repli des grande valeurs exportatrices alors que les annonces de la Réserve fédérale ont porté le yen à un plus haut de sept semaines face au dollar. L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,67% à 23.319,37 points et le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,35% à 1.638,52 points. La Banque du Japon a décidé jeudi de maintenir inchangée sa politique monétaire et a livré une analyse un peu plus optimiste qu'en juillet sur l'économie japonaise, suggérant qu'aucune mesure supplémentaire de soutien n'était nécessaire dans l'immédiat pour contrer les effets de la crise sanitaire. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.67%