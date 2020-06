Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 0,56% Reuters • 17/06/2020 à 08:04









17 juin (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse mercredi, pénalisée par des craintes d'une résurgence de l'épidémie de coronavirus et des tensions géopolitiques en Asie. L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,56% à 22.455,76 points, après avoir gagné près de 5% mardi, et le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,4% à 1.587,09 points. Les investisseurs ont sanctionné par ailleurs l'annonce d'une chute des exportations japonaises en mai, la plus forte depuis 2009, en raison du plongeon des livraisons de voitures vers les Etats-Unis. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.56%