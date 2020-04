Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, le Nikkei finit à l'équilibre Reuters • 09/04/2020 à 08:05









9 avril (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini sans tendance jeudi en dépit de la clôture positive de Wall Street, l'évolution de la pandémie de coronavirus au Japon ayant incité les investisseurs à la prudence. L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,04% à 19.345,77 points et le Topix .TOPX , plus large, a perdu 0,61% à 1.416,75 points. L'épidémie ne montre aucun signe de ralentissement en dépit de l'entrée en vigueur cette semaine d'un état d'urgence à Tokyo, Osaka et cinq autres régions très peuplées du pays. Le nombre total de cas de contamination au coronavirus au Japon a franchi jeudi la barre des 5.000 personnes, rapporte la chaîne publique NHK. Le pays a enregistré mercredi 503 nouveaux cas de contamination au coronavirus, un record quotidien depuis le début de l'épidémie. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.04%