BOURSE-A Tokyo, le Nikkei finit à l'équilibre

PARIS, 16 janvier (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini quasiment à l'équilibre jeudi après la signature, largement anticipée, de l'accord commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine. L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,07% à 23.933,13 points et le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,13% à 1.728,87 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)