Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, le Nikkei a gagné 1,5% Reuters • 23/04/2020 à 08:05









23 avril (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse jeudi dans le sillage de Wall Street sur fond de rebond des cours du brut et dans la perspective de l'adoption par le Congrès américain de nouvelles mesures de soutien à l'économie. Après trois séances dans le rouge, l'indice Nikkei .N225 a gagné 1,52% à 19.429,44 points. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 1,26% à 1.424,68 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.52%