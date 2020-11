Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, l'indice Nikkei signe son meilleur mois depuis 1994 Reuters • 30/11/2020 à 07:27









30 novembre (Reuters) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini lundi en baisse mais enregistre un gain de 15,04% sur l'ensemble du mois de novembre, sa meilleure performance mensuelle depuis janvier 1994. Le Nikkei .N225 a perdu 0,79% à 26.433,62 points et le Topix .TOPX , plus large, a cédé 1,77% à 1.754,92 points. Le Topix a gagné lors du mois de novembre 11,12%, sa plus forte hausse mensuelle depuis avril 2013. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 0.00%