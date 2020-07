Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, l'indice Nikkei finit en hausse de 1,83% Reuters • 06/07/2020 à 08:06









6 juillet (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en nette hausse lundi, profitant de l'élan donné par les actions chinoises à l'ensemble des marchés asiatiques grâce aux espoirs d'une reprise économique rapide et d'une augmentation des mesures de soutien monétaire et budgétaire. L'indice Nikkei .N225 a gagné 1,83% à 22.714,44 points, au plus haut depuis le 11 juin, et le Topix .TOPX , plus large, a pris 1,6% à 1.577,15 points. Au moment de la clôture, l'indice CSI 300 des principales capitalisations chinoises prenait 5,26%, au plus haut depuis cinq ans. A Tokyo, l'optimisme sur la reprise a bénéficié entre autres au secteur du transport maritime, dont l'indice de référence .ISHIP.T prenait 3,3% en fin de séance, mais aussi à ceux du transport aérien .IAIRL.T (+2,34%) et de la sidérurgie .ISTEL.T (+2,67%). Nissan 7201.T gagnait 4,9% après l'annonce d'un début de rebond de ses ventes en Chine en juin. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate +0.29% Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.83%