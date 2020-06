Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, l'indice Nikkei finit en hausse de 1,37% Reuters • 08/06/2020 à 08:05









8 juin (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en nette hausse lundi, saluant le rebond inattendu de l'emploi aux Etats-Unis en mai. L'indice Nikkei .N225 a gagné 1,37% à 23.178,10 points. En hausse pour la sixième séance d'affilée, il affiche sa meilleure clôture depuis le 21 février. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 1,13% à 1.630,72 points. Le yen a regagné un peu de terrain face au dollar mais, à 109,5 JPY= , il reste proche du plus bas de deux mois et demi touché vendredi, ce qui a de nouveau favorisé les valeurs tournées vers l'export. Nissan 7201.T prenait par exemple 7,19% en fin de séance et Mazda 7261.T 5,15%. Les investisseurs n'ont pratiquement pas réagi aux chiffres révisés du produit intérieur brut (PIB) japonais pour le trimestre janvier-mars. Si la contraction a été revue à 2,2% en rythme annualisé contre 3,4% en première estimation, l'économie japonaise se dirige toujours vers sa pire récession depuis 1945. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.