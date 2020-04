Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, l'indice Nikkei finit en hausse de 0,79% Reuters • 10/04/2020 à 08:12









10 avril (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse vendredi, les prises de bénéfice qui l'avaient fait passer dans le rouge en début de séance ayant cédé le pas à l'optimisme après les dernières initiatives en date des banques centrales et des gouvernements pour tenter de limiter l'impact de la crise sanitaire en cours. L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,79% à 19.498,50 points, sa meilleure clôture depuis le 25 mars, après avoir abandonné jusqu'à 0,57% en matinée. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,92% à 1.430,04 points. Le marché a notamment salué la présentation par la Réserve fédérale américaine d'un plan de 2.300 milliards de dollars (2.115 milliards d'euros environ) pour soutenir le marché du crédit et l'accord entre les 27 membres de l'Union européenne pour aider les entreprises et les Etats touchés par la crise. Aux valeurs, Fast Retailing 9983.T , la maison mère d'Uniqlo, gagnait 2,71% en fin de séance au lendemain de la présentation de ses résultats semestriels, malgré la perspective d'une chute de 44% de son bénéfice annuel. Sur l'ensemble de la semaine, le Nikkei a pris 9,42%. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

Valeurs associées FAST RETAILING Tradegate +1.55% Nikkei 225 Six - Forex 1 0.00% FAST RETAILING OTCBB +9.97%