Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, l'indice Nikkei finit en hausse de 0,74% Reuters • 12/02/2020 à 07:06









12 février (Reuters) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en nette hausse mercredi, tiré par un bond de plus de 10% du conglomérat technologique SoftBank 9984.T après le feu vert de la justice américaine à la fusion entre sa filiale Sprint S.N et T-Mobile US TMUS.O . Le Nikkei .N225 a gagné 0,74% à 23.861,21 points alors que le Topix .TOPX , plus large, abandonnait 0,04% à 1.718,92 points. SoftBank, troisième capitalisation boursière du pays, prenait 12,12% en fin de séance et se classait au premier rang du marché par les volumes d'échanges. L'envolée du titre permettait au secteur des télécommunications .ICOMS.T de progresser de 2,25% alors que la majorité des indices sectoriels évoluaient dans le rouge. Dans l'automobile, Nissan 7201.T cédait 1,63% après avoir annoncé l'arrêt de la production de son usine de Kyushu, dans le sud-ouest du pays, en raison de la pénurie de composants due à l'épidémie de coronavirus en Chine. Les marchés japonais étaient restés fermés mardi, jour férié dans l'archipel. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.