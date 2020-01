Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, l'indice Nikkei finit en hausse de 0,71% Reuters • 29/01/2020 à 07:10









29 janvier (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse mercredi et effacé une partie des pertes subies sur les deux séances précédentes face aux incertitudes liées à l'épidémie de coronavirus en Chine. L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,71% à 23.379,40 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,45% à 1.699,95 points. Le Nikkei avait cédé 2,03% lundi et 0,55% mardi. En Chine, Le bilan de l'épidémie du coronavirus 2019-nCoV s'est alourdi à 132 morts et près de 1.500 cas supplémentaires de contamination ont été recensés selon le dernier décompte rendu public par les autorités. Si les marchés de Chine continentale restent fermés, la Bourse de Hong Kong perd plus de 2,5% .HSI pour sa première séance après les congés du nouvel an lunaire. A Tokyo, l'indice du transport maritime .ISHIP.T a soutenu la tendance avec un gain de 2,66% après un article du Nikkei selon lequel Nippon Yusen KK 9101.T , l'un des principaux groupes du secteur, s'apprête à publier ses meilleurs résultats depuis trois ans. L'action Nippon Yusen KK gagnait 3,38% en fin de séance. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

Valeurs associées HSCEI Six - Forex 1 0.00% HONG KONG HANG SENG INDIC Six - Forex 1 -2.87% Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.71%