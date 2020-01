BOURSE-A Tokyo, l'indice Nikkei finit en hausse de 0,47%

9 janvier (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse de vendredi, soutenue par le reflux des tensions au Moyen-Orient et par l'espoir de voir l'entrée en vigueur prochaine de l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine favoriser l'activité des entreprises. L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,47% à 23.850,57 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,35% à 1.735,16 points. A rebours de la tendance, Fast Retailing 9983.T , la maison mère de l'enseigne de mode Uniqlo, perdait 2,93% en fin de séance, au lendemain de la révision à la baisse de ses prévisions de résultats annuels, conséquence d'un trimestre décevant. Sur l'ensemble de la semaine, le Nikkei a progressé de 0,82%. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)