BOURSE-A Tokyo, l'indice Nikkei finit en baisse de 1%

20 août (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en nette baisse jeudi dans le sillage de Wall Street la veille, le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale ayant ravivé les inquiétudes pour la reprise économique sur fond de pandémie. L'indice Nikkei .N225 a perdu 1% à 22.880,62 points et le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,87% à 1.599,74 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.00%