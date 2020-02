Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, l'indice Nikkei finit en baisse de 1,4% Reuters • 18/02/2020 à 07:03









18 février (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini mardi au plus bas depuis deux semaines, les valeurs technologiques ayant souffert de l'avertissement lancé par Apple AAPL.O sur son chiffre d'affaires en raison de l'épidémie de coronavirus en Chine. L'indice Nikkei .N225 a perdu 1,4% à 23.193,80 points, sa plus mauvaise clôture depuis le 4 février, et le Topix .TOPX , plus large, a cédé 1,31% à 1.665,71 points. Apple a annoncé lundi soir que la reprise de la production de ses chaînes de montage en Chine était plus lente que prévu et qu'il était peu probable qu'il atteigne son objectif de chiffre d'affaires sur le trimestre janvier-mars. Parmi les fournisseurs japonais du groupe américain, Murata Manufacturing 6981.T perdait 3,29% en fin de séance et Taiyo Yuden 6976.T 5,37%. Autre mauvaise nouvelle pour le secteur électronique, les informations selon lesquelles l'administration Trump envisage de modifier la réglementation américaine afin de pouvoir bloquer des livraisons de composants au groupe chinois Huawei HWT.UL . Parmi les sociétés susceptibles d'être affectées par une telle décision, Tokyo Electron 8035.T cédait 4,86% et Advantest 6857.T 5,92%. Dans l'automobile, Nissan 7201.T abandonnait 1,29%. Devant l'assemblée générale, son directeur général, Makoto Uchida, a déclaré qu'il accepterait d'être limogé s'il échouait à redresser le groupe. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

