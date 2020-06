Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, l'indice Nikkei finit en baisse de 1,22% Reuters • 25/06/2020 à 08:06









25 juin (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse jeudi dans le sillage de Wall Street après l'annonce d'une nouvelle augmentation du nombre de nouveaux cas d'infection par le coronavirus aux Etats-Unis. L'indice Nikkei .N225 a perdu 1,22% à 22.259,79 points et le Topix .TOPX , plus large, a cédé 1,18% à 1.561,85 points. La quasi-totalité des grands secteurs de la cote ont terminé dans le rouge et les compartiments cycliques figurent parmi les plus touchés par le repli général. En fin de séance, celui du transport maritime .ISHIP.T abandonnait ainsi 2,65% et celui des métaux non-ferreux .INFRO.T 2,9%. A rebours de la tendance générale, Olympus 7733.T gagnait 10,58% au lendemain de l'annonce de la cession de ses activités de fabrication d'appareils photo. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

Valeurs associées OLYMPUS Tradegate -0.59% Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.22%