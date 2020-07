Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, l'indice Nikkei finit en baisse de 0,78% Reuters • 08/07/2020 à 08:08









8 juillet (Reuters) - La Bourse de Tokyo a de nouveau fini en baisse mercredi, pénalisée, comme Wall Street et les places européennes la veille, par les craintes d'une résurgence durable des cas d'infection par le coronavirus. Après avoir oscillé autour de sa clôture de la veille pendant la première partie de la séance, l'indice Nikkei .N225 a clôturé sur un repli de 0,78% à 22.438,65 points et le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,92% à 1.557,23 points. Le nombre quotidien de nouveaux cas d'infection à Tokyo a dépassé le seuil de 100 pour la deuxième journée consécutive mais le ministre de l'Economie, Yasutoshi Nishimura, a estimé mercredi que le retour de l'état d'urgence n'était pas nécessaire. Dans l'actualité des résultats d'entreprise, le groupe de grands magasins Aeon Mall 8905.T perdait 5,84% en fin de séance après avoir annoncé une perte sur le trimestre mars-mai et dit s'attendre à un résultat net annuel négatif. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.78%