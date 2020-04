Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-A Tokyo, l'indice Nikkei a gagné plus de 2% Reuters • 08/04/2020 à 08:08









8 avril (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse mercredi après l'annonce par le gouvernement d'un plan de soutien à l'activité de 108.000 milliards de yens (914 milliards d'euros), soit environ 20% de la production annuelle de richesse de la troisième économie mondiale. L'indice Nikkei .N225 a gagné 2,13% à 19.353,24 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 1,61% à 1.425,80 points. Selon Hiroshi Masushima, analyste chez Monex Securities, le marché salue également l'instauration de l'état d'urgence dans les zones les plus densément peuplées du Japon afin de contrer la propagation du coronavirus. Le nombre de cas ayant augmenté au cours des deux dernières semaines dans le pays, de nombreux acteurs du marché espéraient une telle décision. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.13%