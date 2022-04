Bourse : 12 valeurs à acheter le week-end des élections

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Dans un marché en dents de scie, en perte de 2,04% sur la semaine, Le Revenu a déniché 12 titres qui devraient surperformer dans les semaines à venir. 12 opportunités à saisir vive en ce week-end électoral.

Le CAC termine la semaine en recul de 2,04% après deux séances en hausse (lundi et vendredi) et deux en baisse (mardi, mercredi, jeudi). Les incertitudes liées à la guerre en Ukraine favorisent l'attentisme et le yo-yo de l'indice vedette du marché parisien.

Les effets du conflit pèsent sur la confiance des entreprises et des consommateurs en zone euro. Au-delà des tensions géopolitiques, l'élection présidentielle et l'évolution de la pandémie interrogent.

Dans ce contexte, découvrez nos conseils sur 23 valeurs. Nous en recommandons 12 à l'achat, 5 à la vente et 6 sont à conserver. Les actualités les plus marquantes (Axa, Bolloré, Casino, etc.) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

