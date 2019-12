Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bourbon : transfert des actifs à la SPP début janvier Cercle Finance • 23/12/2019 à 14:02









(CercleFinance.com) - Bourbon Corporation annonce que par un jugement en date de ce lundi 23 décembre, le Tribunal de Commerce de Marseille a décidé de la cession de ses actifs à la Société Phocéenne de Participations (SPP), transfert qui aura lieu à partir du 2 janvier. Pour rappel, la SPP est détenue par BNP Paribas, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France, CM-CIC Investissement SCR, Crédit Lyonnais, Natixis et Société Générale.

