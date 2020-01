Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bourbon : report de décision judiciaire Cercle Finance • 20/01/2020 à 14:50









(CercleFinance.com) - Bourbon Corporation indique que le Tribunal de Commerce de Marseille, réuni ce lundi, a décidé le renvoi de l'examen du dossier concernant le groupe, et en particulier sa liquidation judiciaire éventuelle, au 3 février prochain. Un nouveau communiqué précisera les conséquences des décisions du Tribunal, concernant notamment la cotation du titre. Pour rappel, les actifs de Bourbon Corporation ont été cédés à la Société Phocéenne de Participations (SPP) le 10 janvier dernier.

