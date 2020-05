Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bourbon : redressement converti en liquidation judiciaire Cercle Finance • 04/05/2020 à 08:48









(CercleFinance.com) - Bourbon Corporation a annoncé jeudi soir que le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé, dans son jugement en date du 29 avril, la conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire. Pour rappel, l'ensemble des actifs et activités de Bourbon Corporation ont été cédés à la Société Phocéenne de Participations (SPP), devenu le nouvel actionnaire de Bourbon Maritime et propriétaire des marques Bourbon.

Valeurs associées BOURBON CORP. Euronext Paris 0.00%