BOURBON : quatre offres de reprise

Ce contexte ne permet pas une reprise de la cotation de Bourbon Corporation (actions et obligations).

(AOF) - Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte depuis le 7 août 2019 au bénéfice de la société holding Bourbon Corporation et de sa sous-holding Bourbon Maritime, le Tribunal de Commerce de Marseille avait fixé au 20 novembre la date de remise des offres de reprise des 2 sociétés. Quatre candidats repreneurs ont déposé une offre portant sur la reprise des actifs et activités de Bourbon Corporation et/ou de Bourbon Maritime.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.