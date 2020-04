Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bourbon placé en liquidation judiciaire Reuters • 30/04/2020 à 18:33









PARIS, 30 avril (Reuters) - Le groupe parapétrolier Bourbon GPBN.PA a annoncé jeudi sa mise en liquidation judiciaire par une décision rendue la veille par le tribunal de commerce de Marseille. L'ensemble des actifs et activités de Bourbon avaient déjà été cédés à la Société phocéenne de participations (SPP), une société détenue par un groupe de banques françaises fédérant les créanciers. Bourbon, lourdement endetté, a été notamment victime de la réduction drastique des investissements de ses clients à la suite de l'effondrement des cours du pétrole en 2014. (Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey)

Valeurs associées BOURBON CORP. Euronext Paris 0.00%