Bourbon : offres de reprises examinées par le tribunal

(CercleFinance.com) - Bourbon Corporation annonce que le tribunal de Commerce de Marseille a examiné les offres de reprise, dont celle de la Société Phocéenne de Participation (SPP), détenue par des banques françaises fédérant les créanciers représentant 75% de la dette du groupe. Celle-ci propose notamment d'acquérir 100% des actifs et de convertir en capital environ 1,4 milliard d'euros de dettes. Si cette offre était retenue, la société de services maritimes serait liquidée. Le délibéré a été fixé au 23 décembre.

