Bourbon : le tribunal de commerce reporte sa décision Cercle Finance • 11/02/2020 à 17:47









(CercleFinance.com) - Le groupe Bourbon annonce que le Tribunal de Commerce de Marseille a renouvelé la période d'observation et statuera 'sous peu' sur la date d'examen de la liquidation judiciaire émanant des administrateurs judiciaires. 'Celle-ci pourrait intervenir dans le courant du mois de Mars. Si la liquidation judiciaire était prononcée, elle s'étendrait sur une période pouvant aller de 6 mois à 2 ans', indique Bourbon. La cotation de l'action reste donc suspendue. Si la procédure de liquidation judiciaire était décidée par le Tribunal, les titres Bourbon Corporation seraient radiés du marché par Euronext.

