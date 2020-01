Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bourbon : changement dans la gouvernance Cercle Finance • 07/01/2020 à 08:15









(CercleFinance.com) - Bourbon Corporation indique que suite au jugement du Tribunal de Commerce de Marseille autorisant la cession de ses actifs à la Société Phocéenne de Participations (SPP), Gaël Bodénès a présenté le 31 décembre 2019 sa démission de son mandat de directeur général délégué. La direction générale de la société reste assurée par Jacques de Châteauvieux, par ailleurs président du conseil d'administration. Gaël Bodénès devient président de Bourbon Maritime et garde ses autres fonctions au sein du groupe.

Valeurs associées BOURBON CORP. Euronext Paris 0.00%