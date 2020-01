Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bourbon : cession effective des actifs à la SPP Cercle Finance • 13/01/2020 à 07:40









(CercleFinance.com) - Suite à la décision du Tribunal de Commerce de Marseille du 23 décembre dernier, Bourbon Corporation a annoncé que ses actifs (dont les marques Bourbon), ont depuis vendredi matin été cédés à la Société Phocéenne de Participations (SPP). La prochaine réunion du Tribunal, prévue le 20 janvier, devra statuer sur le devenir de Bourbon Corporation et sa liquidation judiciaire éventuelle. Un nouveau communiqué précisera les conséquences des décisions du Tribunal, concernant notamment la cotation du titre.

