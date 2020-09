Boulanger, qui "fonctionne bien", propose 1.000 contrats pour les jeunes

Boulanger, le spécialiste en électroménager et multimédia du groupe Mulliez, "fonctionne bien", au point d'anticiper un chiffre d'affaires 2020 plus important que l'année précédente, et va proposer à partir de lundi 1.000 contrats à destination des jeunes, a déclaré à l'AFP le patron de l'entreprise, Emmanuel Deschamps.