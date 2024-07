Boues rouges: accord sur la dépollution de sites industriels d'Alteo près de Marseille

Le site Alteo de Gardanne. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Alteo, leader mondial de l'alumine de spécialité, et le géant minier anglo-australien Rio Tinto, son ex-propriétaire, ont annoncé jeudi un accord sur la réhabilitation future du site industriel d'Alteo, à Gardanne, et de son site stockage de déchets solides, tous deux proches de Marseille.

Rio Tinto s'était engagé à assurer la "remédiation future" --et notamment la dépollution-- de l'usine de Gardanne et de son site de stockage de Mange-Garri, sur la commune de Bouc-Bel-Air, où sont stockés des rejets solides de l'usine, sur 45 hectares à ciel ouvert.

"Rio Tinto et Alteo ont conclu mardi un accord portant sur la prise en charge future des travaux de remédiation environnementale du site industriel de Gardanne et du site de stockage de Mange-Garri," a indiqué Rio-Tinto dans un communiqué.

"Aux termes de cet accord, Rio Tinto obtient les droits de propriété du site (...) de Mange-Garri. Il en assurera la gestion et se chargera de sa remédiation future", précise le texte.

De son côté, "Alteo continuera d'exploiter l'usine de Gardanne et d'en assumer la responsabilité", y compris pour ses réhabilitation et dépollution futures.

Dans un communiqué, Alteo s'est "félicité de l'accord obtenu", estimant que "le site de Gardanne tourne définitivement la page de la transformation de la bauxite" et des rejets associés et peut "se concentrer pleinement sur le développement des alumines de spécialité (et) les projets futurs".

L'accord comprend un volet financier qui n'a pas été rendu public.

Rio Tinto, qui va lancer des études environnementales et techniques sur le site de stockage, s'est engagé à "travailler en étroite collaboration avec les autorités et pouvoirs publics de la région, ainsi que les parties prenantes locales".

En octobre 2023, l'usine Alteo, qui avait déversé pendant des années des millions de tonnes de boues rouges toxiques dans la Méditerranée, a été mise en examen pour avoir continué à polluer le parc national des Calanques avec des rejets liquides "en ne respectant pas les valeurs limites d'émission" qui lui avaient été assignées.

Le site de Mange-Garri, où sont stockés des rejets solides, avait lui cessé d'être alimenté depuis 2022 après qu'Alteo a cessé le raffinage des bauxites.

Après avoir appartenu au groupe français Pechiney jusqu'en 2003, Alteo a régulièrement changé de propriétaires: rachetée par Rio Tinto puis par le fonds d'investissement américain HIG en 2012, elle appartient depuis 2021 au groupe de logistique United Mining Supply (UMS) implanté en Guinée.

Créée en 1894, Alteo est la plus ancienne usine du monde d'alumine. Elle importe sa matière première principalement de Guinée pour fabriquer de l'alumine blanche, utilisée dans l'armement, l'industrie automobile ou la fabrication des téléphones portables.