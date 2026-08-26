Boston Scientific victime d'une cyberattaque : ses activités mondiales sont perturbées

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Boston Scientific BSX.N a annoncé mercredi qu’un incident de cybersécurité avait perturbé ses activités à l’échelle mondiale, notamment certains systèmes d’information utilisés pour traiter et expédier les commandes des clients.

Le fabricant de dispositifs médicaux a indiqué avoir détecté l'incident le 25 août et avoir activé ses procédures d'intervention, en collaboration avec des spécialistes externes en cybersécurité afin d'enquêter et de contenir la menace.

L'action de la société a chuté de 3,5% avant l'ouverture du marché.

Voici quelques détails:

* Cet incident est le dernier d'une série de cyberattaques qui ont frappé le secteur de la santé , parmi lesquelles figurent récemment les fabricants de dispositifs médicaux Abbott Laboratories ABT.N , Stryker SYK.N et Medtronic MDT.N , l'assureur santé Clover Health CLOV.O , le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk NOVOb.CO et le fournisseur d'équipements d'administration de médicaments West Pharmaceutical Services WST.N .

* Selon Boston Scientific, cette attaque devrait continuer à affecter certaines parties de ses activités tant que les efforts de rétablissement sont en cours.

* Boston Scientific a précisé qu’elle n’avait pas encore déterminé si cet incident était raisonnablement susceptible d’avoir un impact significatif sur ses activités.

* Une enquête est en cours, mais l’ampleur et la nature exactes de l’incident n’ont pas encore été déterminées.