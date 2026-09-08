Boston Scientific recule, une cyberattaque devant peser sur son chiffre d'affaires et ses bénéfices en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** Les actions du fabricant de dispositifs médicaux Boston Scientific ( BSX.N ) reculent de 2,6% à 46,55 dollars en pré-ouverture

** La société devrait avoir du mal à atteindre ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires net et de bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre et l’exercice 2026

** BSX indique qu'une cyberattaque perturbe ses opérations à l'échelle mondiale

** L’enquête est en cours; aucune preuve d’accès non autorisé en cours — Boston Scientific

** BSX a signalé l’incident qui a perturbé ses opérations, notamment les systèmes d’information utilisés pour traiter et expédier les commandes des clients, le 26 août; celui-ci a été détecté le 25 août

** À la clôture d’hier, le cours de l’action avait presque diminué de moitié depuis le début de l’année