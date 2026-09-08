Boston Scientific estime qu'il est peu probable qu'elle atteigne ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2026 à la suite d'une cyberattaque

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Boston Scientific BSX.N a déclaré mardi qu’il ne s’attendait plus à atteindre ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice ajusté pour le troisième trimestre et l’ensemble de l’année 2026, publiées précédemment, après qu’un incident de cybersécurité a perturbé les opérations mondiales du fabricant de dispositifs médicaux.

Une activité non autorisée sur certains de ses systèmes informatiques, identifiée pour la première fois le 25 août , a provoqué une panne de réseau qui a entravé l'accès aux systèmes d'exploitation et aux applications métier, perturbant ainsi la production ainsi que le traitement et l'expédition des commandes des clients, a indiqué la société dans un communiqué réglementaire. Son cours de bourse reculait de 2,1 % avant l'ouverture de la séance.

Boston Scientificavait indiqué en juillet qu’elle tablait sur un bénéfice ajusté de 3,28 à 3,32 dollars par action pour 2026, et prévoyait une croissance de son chiffre d’affaires net comprise entre 5,5 % et 6,5 % en données publiées pour 2026.

Pour le troisième trimestre, la société s’attendait à un bénéfice ajusté compris entre 80 et 82 centimes par action.

La société a indiqué avoir progressé dans la remise en état des systèmes affectés, les principaux centres de distribution traitant et expédiant désormais les commandes à des niveaux normaux, voire supérieurs. Les installations de stérilisation sont opérationnelles et la production a repris dans la plupart de ses sites à travers le monde.

Boston Scientific a déclaré s’attendre à récupérer une partie du chiffre d’affaires perdu à mesure qu’elle intensifie ses opérations, honore les commandes des clients et réduit les retards, mais l’impact financier total de l’incident reste incertain.

Cet incident est le dernier d’une série de cyberattaques visant le secteur de la santé; parmi les entreprises récemment touchées figurent les fabricants de dispositifs médicaux Abbott Laboratories ABT.N , Stryker SYK.N et Medtronic MDT.N , l’assureur santé Clover Health CLOV.O et le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk NOVOb.CO .

Boston Scientific prévoit de faire le point sur l’impact opérationnel et financier de cet incident lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, le 28 octobre.