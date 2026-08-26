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Boston Scientific en baisse après qu'un incident de cybersécurité a perturbé ses activités
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 12:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Boston Scientific BSX.N recule de 3,5 % à 48,13 dollars en pré-ouverture

** La société indique avoir identifié un incident de cybersécurité affectant certains de ses systèmes informatiques, ce qui a entraîné une perturbation mondiale de ses activités

** BSX précise que cet incident devrait entraîner de nouvelles perturbations et des restrictions d’accès à certains systèmes d’information et applications métier qui soutiennent divers aspects de ses activités, notamment la capacité à traiter et à expédier les commandes des clients

** Bien que la société s’efforce de rétablir les fonctions affectées et l’accès aux systèmes, le délai nécessaire à un rétablissement complet n’est pas encore connu – BSX

** La société précise que "l’enquête sur cet incident de cybersécurité est en cours, et que l’ampleur, la nature et les répercussions de l’incident, y compris ses conséquences opérationnelles et financières, ne sont pas encore connues"

** À la clôture d'hier, le titre avait chuté de 47,7 % depuis le début de l'année

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