Boston Scientific dégringole après des ventes trimestrielles décevantes de ses principaux produits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Boston Scientific BSX.N chutent de 10 % à 82,65 $ avant la mise sur le marché ** BSX prévoit pour 2026 un BPA ajusté de 3,43 à 3,49 $, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,47 $ - données compilées par LSEG

** Estimation de la croissance du chiffre d'affaires net entre 10,5% et 11,5% pour 2026, plus lente que la croissance de 19,9% en 2025 ** Franchise d'électrophysiologie (EP) Les ventes de 890 millions de dollars sont inférieures aux estimations de 933 millions de dollars, selon les analystes de RBC

** Les ventes de Watchman, le dispositif de prévention des accidents vasculaires cérébraux de Co, ont été inférieures de 1 % au consensus, le marché américain étant entièrement responsable de cet écart, selon au moins trois analystes **Les investisseurs ont maintenant des raisons de s'interroger sur la trajectoire de ces deux moteurs de croissance clés pour l'avenir", a déclaré la maison de courtage J.P. Morgan, en se référant aux entreprises EP et Watchman ** BSX annonce un bénéfice par action de 80 cents pour le quatrième trimestre , contre une estimation moyenne de 78 cents

** Les revenus du 4ème trimestre s'élèvent à 5,29 milliards de dollars, contre une estimation moyenne de 5,28 milliards de dollars

** Les actions ont chuté de ~7% en 2025