 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boston Scientific dégringole après des ventes trimestrielles décevantes de ses principaux produits
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 14:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Boston Scientific BSX.N chutent de 10 % à 82,65 $ avant la mise sur le marché ** BSX prévoit pour 2026 un BPA ajusté de 3,43 à 3,49 $, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,47 $ - données compilées par LSEG

** Estimation de la croissance du chiffre d'affaires net entre 10,5% et 11,5% pour 2026, plus lente que la croissance de 19,9% en 2025 ** Franchise d'électrophysiologie (EP) Les ventes de 890 millions de dollars sont inférieures aux estimations de 933 millions de dollars, selon les analystes de RBC

** Les ventes de Watchman, le dispositif de prévention des accidents vasculaires cérébraux de Co, ont été inférieures de 1 % au consensus, le marché américain étant entièrement responsable de cet écart, selon au moins trois analystes **Les investisseurs ont maintenant des raisons de s'interroger sur la trajectoire de ces deux moteurs de croissance clés pour l'avenir", a déclaré la maison de courtage J.P. Morgan, en se référant aux entreprises EP et Watchman ** BSX annonce un bénéfice par action de 80 cents pour le quatrième trimestre , contre une estimation moyenne de 78 cents

** Les revenus du 4ème trimestre s'élèvent à 5,29 milliards de dollars, contre une estimation moyenne de 5,28 milliards de dollars

** Les actions ont chuté de ~7% en 2025

Valeurs associées

BOSTON SCIENTIFI
91,590 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank